De coração partido, Eva faz confissão sobre Diogo: «Eu ainda o amo. Não se esquece cinco anos assim»

No Secret Story 10, durante o Especial, Eva, Diogo e Ariana reagem a imagens polémicas. Eva não tem dúvidas de que Diogo se vai arrepender de ter terminado a relação com a concorrente para se aproximar de Ariana. E assume que não vai retomar a relação amorosa com o ex. No confessionário, Eva chora em conversa com Cristina Ferreira.