Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

De costas voltadas? Sara não disfarça tensão com Diogo: «Cai mal…»

No Secret Story 10, Diogo faz um comentário que não foi bem recebido por Sara. Ao ver que a colega não ficou satisfeita, o jovem dirigiu-se a ela e pediu desculpa. Mais tarde desabafou com a namorada e deixou tudo em pratos limpos. Veja tudo aqui. 

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Quem vai ficar? Os nomeados do Secret Story 10 lançam o apelo mais sentido da semana
07:34

Quem vai ficar? Os nomeados do Secret Story 10 lançam o apelo mais sentido da semana

22:55 Ontem
«Eu sou livre de fazer aquilo que quero»: Ricardo João abandona "namorada" por uma noite
01:43

«Eu sou livre de fazer aquilo que quero»: Ricardo João abandona "namorada" por uma noite

22:40 Ontem
«Quantos segundos tem um dia?»: Voz liga a concorrentes e coloca perguntas inusitadas
09:10

«Quantos segundos tem um dia?»: Voz liga a concorrentes e coloca perguntas inusitadas

22:39 Ontem
Diogo impõe limites a Eva: «Não vim aqui para fazer figura de palhaço»
02:41

Diogo impõe limites a Eva: «Não vim aqui para fazer figura de palhaço»

22:28 Ontem
Ana inconsolável após divisão de bens: «Chocou-me completamente»
03:38

Ana inconsolável após divisão de bens: «Chocou-me completamente»

22:25 Ontem
Quem tem mais espírito de camaradagem? A resposta foi quase unânime
19:27

Quem tem mais espírito de camaradagem? A resposta foi quase unânime

22:24 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Ontem às 21:34
Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

6 fev, 11:03
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Ontem às 16:29
Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Ontem às 22:04
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

21 fev, 20:01
Ver Mais

Notícias

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Ontem às 22:42
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Ontem às 22:30
Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Ontem às 22:04
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Ontem às 21:34
Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ontem às 19:49
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Ontem às 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Ontem às 22:42
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Ontem às 22:30
Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Ontem às 22:04
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Ontem às 21:34
Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ontem às 19:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Ontem às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

27 fev, 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

26 fev, 23:32
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Ontem às 20:43
"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

Ontem às 14:29
"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Ontem às 11:36
Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Ontem às 11:14
"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

Ontem às 10:38
Ver Mais Outros Sites