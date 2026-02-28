De costas voltadas? Sara não disfarça tensão com Diogo: «Cai mal…»

No Secret Story 10, Diogo faz um comentário que não foi bem recebido por Sara. Ao ver que a colega não ficou satisfeita, o jovem dirigiu-se a ela e pediu desculpa. Mais tarde desabafou com a namorada e deixou tudo em pratos limpos. Veja tudo aqui.
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18