De inimigos a amigos próximos? Ricardo João abraça Ana em momento de emoção

No Secret Story 10, Ricardo João aconselha Ana e os dois abraçam-se.

Uma nova dinâmica surge na casa: os concorrentes terão de, por equipas, atingir um objetivo de quilómetros a pedalar.

Assim que viram as bicicletas no alpendre os concorrentes ficaram em êxtase. Veja aqui o momento.

Numa Gala cheia de emoções Diogo e Eva estiveram juntos num confessionário pela primeira vez, onde a concorrente confrontou o namorado depois de assistir a todas as imagens, incluindo o comentário dos boxers. Ariana aproveitou para explicar tudo o que sente por Diogo, sendo depois confrontada por Cristina Ferreira relativamente aos movimentos debaixo dos edredons.

Os concorrentes foram ainda desafiados a classificar-se entre protagonistas e figurantes, num exercício que gerou tensão no grupo. Sara recebeu um poder especial e usou-o para atribuir uma nomeação direta a Eva. Ana garantiu a sua segurança ao vencer a prova da imunidade.

Hélder foi o concorrente expulso.

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.