De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

No Desafio Final, os concorrentes são desafios a partilhar os momentos de Luz, mas também os momentos de sombras que já viveram. As partilhas são muito emocionantes e mostram o lado mais verdadeiro e intimo de cada um dos concorrentes, que acabam a partilhar os momentos de maior sofrimento, mas também de orgulho.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11

Sara - 761 20 20 16

Catarina - 761 20 20 19

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