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De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis

No Secret Story 10, Ariana e Diogo começaram o dia na mesma cama, na ronha. À frente de todos e de luzes acesas, os concorrentes protagonizam movimentações atrevidas debaixo dos edredões. Veja tudo. 

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