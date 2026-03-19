No Secret Story 10, Ariana e Diogo começaram o dia na mesma cama, na ronha. À frente de todos e de luzes acesas, os concorrentes protagonizam movimentações atrevidas debaixo dos edredões. Veja tudo.
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De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
- Secret Story
- Há 2h e 22min
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