De papel e caneta na mão, Marisa expõe a sua teoria sobre Leandro e Bruno

No Secret Story – Desafio Final, a Voz desafiou os concorrentes a ilustrarem a expressão "é preciso um desenho". Marisa aproveitou a deixa para questionar, papel e caneta na mão, a crescente proximidade entre Leandro e Bruno. Leandro não se deixou intimidar e respondeu com uma comparação bem-disposta, dizendo ter evoluído como um "pokémon" e deixando claro que o assunto não merecia mais atenção.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui