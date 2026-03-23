De rastos e em lágrimas: Ariana fica arrasada após descobrir que Diogo e Eva são um casal

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, Jéssica decide carregar no botão dos segredos para tentar descobrir o segredo de Eva. A concorrente avança com a teoria de que a colega esconde uma relação dentro da casa e arrisca dizer que o segredo é: “tenho o meu namorado de 5 anos na casa”.

A aposta revela-se certeira e Jéssica acerta em cheio, deixando os colegas completamente surpreendidos. A revelação provoca reações incrédulas entre os concorrentes, que não escondem o choque perante o segredo finalmente desvendado.

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