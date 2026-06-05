De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas

No Secret Story - Desafio Final, é noite de festa, no entanto, a Liliana, o Bruno, a Flávia e a Marisa não querem ir. O João Ricardo insiste com a Marisa para ir com ele para fazerem as pazes, mas a concorrente nega. Na sala, o Bruno mostra-se desagradado com a falta de posicionamento da Sara na atividade dos polos opostos contra a Marisa. A Sara exalta-se e acusa o Bruno de imaturo porque considera que não opinou sequer e, no confessionário, partilha que o concorrente está a fazer uma birra desmedida sem necessidade. Já o Bruno conta à Voz que a Sara foi parcial e foi uma desilusão. No jardim, a Marisa diz ao João Ricardo que deve ser mesmo má pessoa porque está toda a gente a discutir por causa dela. O João pede desculpa se a magoou e insiste para fazerem as pazes, no entanto, a Marisa continua a negar porque isso é só para ficar bem na fotografia. Na sala, o Afonso e o Pedro discutem com o Bruno que anuncia que entrou sozinho e irá sair sozinho do progama. No exterior, a Marisa deita-se no flamingo da piscina e o Leandro diz que é melhor a amiga estar à deriva do que ir ao fundo.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17