De rastos, Nufla desabafa com Liliana e com João Ricardo: «Tenho receio de dizer...»

No Secret Story - Desafio Final, após a atividade de Flávia, a concorrente fala com Liliana sobre a sua dificuldade em argumentar e confessa ficar melindrada porque sente que fazem pouco dela. No confessionário, Flávia reforça que tem essa fragilidade e admite ficar magoada porque muitos gozam com ela. Liliana aconselha-a a jogar também e não deixar que os outros usem estas falhas contra si mesma. De seguida, João Ricardo também a aconselha a não levar as coisas tanto a peito e a aceitar de forma mais leve as suas fragilidades.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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