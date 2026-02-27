De triângulo a quadrado amoroso? Hélder também quer o coração de Eva: «Só podes escolher um»

No Secret Story, Eva volta a meter-se com Hugo que acaba por juntar Hélder à brincadeira. O concorrente acaba mesmo por se meter com a jovem e diz: «Só podes escolher um», sem saber que o coração de Eva já tem um dono.

Recorde-se que Eva namora há 5 anos com Diogo.

A casa mais vigiada do País está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

