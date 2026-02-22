Decisão final! Saiba se Luzia entra ou não no Secret Story 10

Na gala de estreia do Secret Story 10, Luzia foi a primeira concorrente apresentada nesta nova edição, mas não teve entrada facilitada. Foram os portugueses que decidiram se entra ou não.

Contabilista de profissão, Luzia tem 33 anos e vem de Ovar. Comunicativa, intensa e sem filtros, garante que energia e determinação não lhe faltam.

Admite que perdeu alguma da loucura ao longo dos anos e quer recuperar essa versão dentro da Casa. Racional e íntegra, raramente chora. Não entra à procura do amor, mas deixa a porta aberta se surgir alguém à altura. Promete que “a Luzia a ser Luzia” vai deixar marca no programa.