Decisão polémica na Gala: João Ricardo salva Leandro e torna o colega finalista

No Secret Story - Desafio Final, depois da Gala, Leandro dirige-se para o Quarto, visivelmente emocionado, e desabafa que esperava ir embora na primeira semana. Pedro comenta com Marisa e Sara o facto de João ter optado por salvar Leandro. Acrescenta que já viu de tudo. No Confessionário, Pedro afirma que João não conseguiu meter o ranço de lado e que mais uma vez, não protegeu a Sara. Depois, Leandro agradece a João Ricardo e os dois concorrentes abraçam-se e João afirma que Leandro merece a vitória.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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