No Última Hora do Secret Story – Desafio Final, Bruno Simão, Ana e João Ricardo atribuiem desvantagem a Leandro: não vai poder nomear, mas pode ser nomeado.
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Decisão promete revolta! Bruno Simão, Ana e João Ricardo atribuiem desvantagem a Leandro
- Secret Story
- Há 1h e 40min
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