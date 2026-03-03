Decisões polémicas geram mal-estar: Hélder reage e deixa aviso a Sara

A liderança de Sara no Secret Story 10, da TVI, começou com decisões firmes e algumas polémicas. Da reorganização dos quartos à definição de prioridades, a reunião de grupo terminou com contestação e um recado direto de Hélder.

Enquanto Guia da Semana, Sara reuniu os colegas para comunicar as novas orientações. A concorrente decidiu que as raparigas ficariam todas no mesmo quarto, enquanto os rapazes ocupariam o outro, juntamente com Catarina. A escolha não passou despercebida e Hugo questionou a razão de Catarina integrar o quarto masculino. A concorrente limitou-se a responder que era simplesmente porque queria.

No mesmo encontro, Sara pediu a Luzia e Tiago que elaborassem uma ementa semanal, com o objetivo de facilitar a organização das compras. Alertou ainda para a importância de todos se levantarem assim que tocar a música do despertar, reforçando a necessidade de maior disciplina na rotina diária.

As decisões mais polémicas surgiram quando definiu prioridades para o uso da casa de banho. Sara indicou-se a si própria, a Catarina e a Jéssica como prioritárias para tomar banho, acrescentando que seriam também as privilegiadas a receber massagens de Hélder, Liliana e Hugo.

A reação não tardou. Hélder mostrou-se incomodado com a imposição e afirmou que trabalha por conta própria e que, fora da casa, ganha dinheiro com esse tipo de serviço. Sublinhou ainda que Sara é Guia da Casa, mas não do seu trabalho, deixando claro o seu desagrado perante a decisão.

Com a semana ainda no início, as escolhas da nova liderança prometem continuar a dar que falar no “Secret Story 10”.