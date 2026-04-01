Depois da revelação do segredo de Ana, Sara aponta o dedo a Luzia: «O conservadorismo dela desapareceu»

Após a revelação do segredo de Ana, a concorrente conta um pouco da sua história e, no confessionário, emociona-se quando desabafa sobre o assunto. Sara mostra-se indignada pela postura de Luzia que agora já não é tão conversadora, já que a amiga Ana trabalha vestida como se estivesse na praia. Sara considera que há dois pesos e duas medidas no posicionamento de Luzia que se mostra, mais uma vez, bastante incoerente.

