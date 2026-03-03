Depois da tensão, Jéssica e Ana vivem momento especial de reconciliação

No “Secret Story 10”, da TVI, a Voz proporcionou um almoço a sós entre Jéssica e Ana, num momento marcado por esclarecimentos, pedidos de desculpa e tentativa de afastar mal-entendidos.

Durante o encontro, Ana começou por pedir desculpa caso tenha magoado Jéssica ao afirmar, numa dinâmica anterior, que esta transmitia uma imagem de superioridade. A concorrente fez questão de esclarecer que não guarda qualquer problema pessoal e que a observação não teve intenção ofensiva.

O facto de Ana ter escolhido Jéssica como porteira da festa voltou também a ser tema de conversa. A decisão gerou dúvidas na altura, mas agora foi novamente explicada. Ana reforçou que a escolha não teve como objetivo deixá-la de fora do convívio, mas sim enquadrar a dinâmica da atividade.

Num tom tranquilo, Jéssica garantiu que nunca pretendeu colocar a casa contra Ana. Reconheceu, contudo, que mantém uma ligação mais próxima com Catarina e Sara, admitindo que essa convivência poderá um dia gerar conflitos ou situações de maior tensão.

Apesar das diferenças e dos pontos esclarecidos, a conversa terminou de forma positiva, com as duas concorrentes a selarem o momento com um abraço, sinalizando uma tentativa de entendimento no interior da casa do “Secret Story 10”.