Depois de atacado por Afonso, Leandro reage: «A tua dona já te soltou a trela?»

No Secret Story – Desafio Final, Leandro coloca Pedro Jorge na berlinda ao perguntar-lhe quem é o seu melhor amigo na casa e a resposta é surpreendente: não tem nenhum. O momento descontrai quando Afonso, em tom de provocação, sugere a Leandro que se entretenha a gravar TikToks, ao que este responde na mesma moeda, questionando se o colega está finalmente "sem a trela" da namorada.
Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
AFONSO – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 03
DANIELA SANTO – 761 20 20 05
DIOGO AFONSO – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 11