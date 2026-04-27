Depois de atacado por Afonso, Leandro reage: «A tua dona já te soltou a trela?»

No Secret Story – Desafio Final, Leandro coloca Pedro Jorge na berlinda ao perguntar-lhe quem é o seu melhor amigo na casa e a resposta é surpreendente: não tem nenhum. O momento descontrai quando Afonso, em tom de provocação, sugere a Leandro que se entretenha a gravar TikToks, ao que este responde na mesma moeda, questionando se o colega está finalmente "sem a trela" da namorada.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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