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Depois de confronto com Sara, Hélder vira as costas. A concorrente reage: «É a postura...»

O ambiente na casa do Secret Story 10 permanece tenso depois da última gala. Os concorrentes continuam a analisar os acontecimentos da noite e as opiniões dividem a casa mais vigiada do país.

Sara mostrou-se incomodada com o momento em que foi abordada a ligação entre Luzia e Hélder, comparando-o com a sua relação com Hugo. A concorrente considera que foi “massacrada” pelos colegas, ao contrário do que aconteceu com os dois concorrentes.

Durante a conversa, Sara apelou à empatia, pedindo aos colegas que se coloquem no lugar uns dos outros. Luzia reagiu de imediato, afirmando que as situações não são comparáveis e criticando aquilo que considera ser uma postura de vítima por parte de Sara. A concorrente garantiu ainda que não pretende ficar em silêncio e que está no jogo para dar a sua opinião.

Sara respondeu, defendendo que também tem o direito de se expressar, mas sem condenar os outros, reforçando que se sente incomodada da mesma forma que Luzia disse ter sentido, sem que ninguém tenha demonstrado preocupação.

A discussão intensificou-se quando Hélder entrou na conversa, garantindo que nunca se irá comparar a Sara e afirmando que não recorrerá “à cartada do amor e do homem” para subir no jogo.

O clima agravou-se com a troca de acusações e terminou com Hélder a virar costas a Sara, num momento que promete ter impacto nos próximos dias dentro da casa.
 

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