Depois de discutir com Sara, Hugo admite: «Não vim para aqui para encontrar o amor»

No Secret Story 10, o ambiente entre a Sara e o Hugo continua tenso e os dois estão de costas voltadas. No jardim, o Hugo desabafa com o Tiago e o Ricardo João, referindo que não entrou no Secret Story para encontrar o amor, que se a concorrente não dormir consigo não se vai importar, pois a única pessoa que quer ter por perto é o Ricardo João. Logo a seguir, a Sara também desabafa com o Tiago, questionando como é que pessoas que estão com ela há um mês e meio podem ser um exemplo. Mais tarde, o Hugo volta a conversar com o Ricardo João e o Tiago, que dizem entender o lado da Sara e aconselham o concorrente a explicar-se melhor à amiga. O Hugo afirma que não tem de pedir desculpa por algo que acha que fez corretamente, vangloriando-se por ter sido salvo várias vezes e por isso pode ser ele próprio. Remata dizendo que, se a Sara quer ir contra ele, vai chorar…

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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