Depois de exposto comportamento de Hugo, Pedro é frontal: «Foi uma atitude preconceituosa»

A gala do Secret Story 10 ficou marcada pela revelação do segredo de Pedro e por um momento de controvérsia envolvendo uma piada feita por Hugo, que gerou críticas e pedidos de esclarecimento.

Durante a gala, João carregou no botão dos segredos e revelou que o segredo de Pedro é «Mudei de sexo», confirmando as suspeitas que já circulavam entre alguns concorrentes. O momento trouxe impacto imediato ao jogo e expôs publicamente uma das informações mais sensíveis desta edição.

Na sequência da revelação, surgiram imagens de uma conversa em que Hugo terá feito uma anedota relacionada com a temática do segredo. O comentário foi interpretado por Pedro como desadequado e até preconceituoso, levando o concorrente a manifestar desconforto.

Mais tarde, Hugo procurou justificar-se diretamente junto de Pedro, explicando o contexto das suas palavras e defendendo que se tratou de uma piada sem intenção ofensiva. Ainda assim, a explicação não dissipou totalmente a tensão gerada pelo episódio.

Em confessionário, João criticou a postura de Hugo e apontou que determinadas atitudes exigem maior sensibilidade, sobretudo num contexto em que os temas abordados dizem respeito à identidade e à experiência pessoal de um concorrente.

Com o segredo revelado e as consequências das palavras a serem debatidas, a gala voltou a evidenciar que qualquer comentário pode ganhar peso dentro da Casa.