Depois de ver Ariana dançar ao som de músicas polémicas, Cristina Ferreira dá dica de ouro à ex-concorrente

Na Gala do Secret Story 10, concorrentes têm acesso a balões que lhes permitem ouvir uma mensagem especial do exterior. O primeiro foi Diogo que ouviu uma mensagem de Ariana. Em estúdio, Cristina Ferreira aconselhou Eva a continuar a dançar ao som das músicas que lhe têm vindo a fazer e deixa dica de ouro a Ariana: «A pessoa que se diverte com o gozo dos outros, é a pessoa que está um passo à frente».

Continue a votar para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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