Depois do “Desafio Final”, Marisa Susana revela dura realidade: “Perdi tudo”

No “Dois às 10”, recebemos Marisa Susana, a 4.ª classificada do “Secret Story – Desafio Final”, para uma conversa emocionante sobre a sua participação no reality show. Durante a entrevista, a ex-concorrente fez um balanço da experiência vivida e falou, de forma sincera, sobre as dificuldades que enfrentou após o fim do programa.