No «Dois às 10», os comentadores analisaram as últimas votações e a saída de Tiago Rufino. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutiram as estratégias dos concorrentes e a prestação de cada um ao longo do programa. A conversa aqueceu quando se abordou a relação de Inês e Joana.

A grande final aproxima-se e as dúvidas sobre quem merece vencer o desafio mantém-se.