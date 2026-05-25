Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar

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No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana está no seu habitat natural: vestida de noiva e com um altar na casa. Desconfiados, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar. Veja tudo.

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