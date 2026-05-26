Desesperada, Flávia chora baba e ranho e o motivo é Pedro Jorge: «Ignorei toda a gente, sou tão burra»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia chora baba e ranho desesperada devido às atitudes que Pedro Jorge tem para consigo e que considera injustas. A concorrente recorda os avisos dos colegas e diz sentir-se "burra" em relação à aproximação e proteção que insistiu ter com Pedro Jorge.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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