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Desfile sensual: Ana arrasa em lingerie e a reação de Ricardo João deixa todos a rir

A madrugada trouxe um momento inesperado protagonizado pelas concorrentes, que rapidamente dividiu opiniões entre entusiasmo, desconforto e alguma polémica dentro da casa.

Ao longo da noite, todas as concorrentes, exceto Eva e Jéssica, organizaram um desfile em lingerie, apanhando os colegas de surpresa. Quando ficou pronta, Sara mostrou o seu look a Hugo, que reagiu de imediato com entusiasmo e visível admiração.

Ainda assim, o concorrente acabou por alertar os restantes rapazes para o facto de estarem em direto, sugerindo alguma cautela por parte das participantes. Ariana ouviu o comentário e transmitiu-o a Sara, que acabou por se mostrar mais insegura quanto à escolha da roupa. Apesar disso, o desfile avançou, mas acabou por acontecer apenas entre as concorrentes, no quarto NY.

Eva admitiu mais tarde no confessionário, que ficou triste ao ver Ariana em lingerie, o que a levou a imaginar a intimidade desta com Diogo.

Minutos depois, Ana decidiu surpreender tudo e todos ao repetir o desfile no quarto dos rapazes. A reação foi maioritariamente de euforia, mas Ricardo destacou-se por não alinhar no entusiasmo, mantendo-se imóvel e sem qualquer reação perante a situação.
 

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