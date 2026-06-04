Despique entre Marisa Susana e João Ricardo acaba mal. Saiba a versão de cada um

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes assistiram às imagens da discussão de João Ricardo e Marisa Susana que acabou por correr mal. No Especial, os concorrentes foram desafiados a colocar-se frente a frente e esclarecer o lado de cada um.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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