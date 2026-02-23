VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Desvendar segredos através do corpo: tatuagens já estão a ser analisadas e os concorrentes mostram-se atentos a tudo

No Secret Story 10, Catarina e João juntam-se a alguns colegas no jardim e comentam as tatuagens uns dos outros. Será que há algum concorrente com uma tatuagem que o denuncie? 

A história do Secret Story entra numa nova fase com a estreia da décima edição. Depois de dez temporadas marcantes, o reality show apresenta uma Casa totalmente renovada, reinventada após uma transformação profunda que promete surpreender concorrentes e telespectadores.

O icónico espaço onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi alvo de uma remodelação integral. O resultado é uma Casa moderna, impactante e cheia de elementos inesperados, pensada para potenciar o suspense e intensificar a experiência do jogo.

Nesta nova edição, cada divisão assume-se como um destino diferente, cada ambiente proporciona uma vivência única e cada detalhe esconde pistas que podem influenciar estratégias. A Casa transforma-se num cenário dinâmico, quase vivo, que acompanha e condiciona o percurso dos participantes.

Mais do que um espaço físico, a Casa torna-se protagonista. Observa os movimentos dos concorrentes, reage às suas decisões e interfere na narrativa do jogo. Há elementos surpreendentes espalhados pelos vários recantos, desde estruturas misteriosas que revelam segredos até passagens ocultas que podem mudar o rumo da competição.

O Secret Story 10 promete, assim, uma experiência inédita, onde os concorrentes competem entre si, mas também enfrentam um novo e imprevisível adversário: a própria Casa.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»
05:35

As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»

12:03
Nem a produção estava à Espera! Estes dois concorrentes já deram um beijo na boca e o clima é evidente
02:53

Nem a produção estava à Espera! Estes dois concorrentes já deram um beijo na boca e o clima é evidente

10:06
Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

21:44 12 fev
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

16:45 11 fev
De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

15:48 11 fev
Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

19:32 9 fev
Mais Viral

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens
06:08

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

Hoje às 00:41
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Ontem às 03:35
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Hoje às 08:10
Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

Há 3h e 40min
Ver Mais

Notícias

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Há 4 min
A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

Há 45 min
Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Há 1h e 27min
Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

Há 1h e 52min
Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Há 2h e 22min
Ver Mais Notícias

Opinião

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Ontem às 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Hoje às 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

19 fev, 16:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Há 1h e 56min
"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
Ver Mais Outros Sites