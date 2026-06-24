«Devia ter um bocado de noção»: Pedro Jorge arrasa Marisa na dinâmica das cadeiras

No Secret Story – Desafio Final, a Voz convida os concorrentes a colocarem os colegas na cadeira que representa cada uma das características que lhe faltam. Pedro sentou Marisa na cadeira da noção, Leandro na cadeira da humildade e João Ricardo na cadeira da verdade. Saiba tudo o que foi dito.
Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.
Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15