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«Devias estar era caladinho!»: Pedro Jorge recorda atitude de João Ricardo com Sara

No Secret Story – Desafio Final, Pedro recorda a forma como Pedro tratou Sara, João Ricardo contrapôs e recordou uma afirmação de Pedro contra Liliana. Veja o momento tenso.

O público voltou a decidir e ditou mais uma saída no Secret Story - Desafio Final, numa gala marcada pela tensão da semifinal e pela corrida aos últimos lugares na final. Os nomeados da noite eram Bruno Simão, Sara e João Ricardo, que viveram momentos de grande ansiedade à espera da decisão dos portugueses.

Ao longo da emissão, Sara acabou por ser a concorrente mais votada para continuar em jogo, garantindo a sua permanência na casa. No momento decisivo, foi revelado que Bruno Simão, com apenas 3% dos votos, era o expulso da noite, terminando assim a sua participação no reality show da TVI.

Já após a saída e o regresso de João Ricardo à casa, notou-se um momento de frieza entre os concorrentes, uma vez que ninguém o abraçou quando voltou ao grupo, tornando o regresso visivelmente marcado pela distância dos colegas.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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