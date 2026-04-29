Diana Dora arrasa João Ricardo: «Tu, para mim, aqui não és nada»

No Secret Story – Desafio Final, Diana Dora não poupa palavras e arrasa João Ricardo numa troca franca, deixando claro o seu descontentamento com o concorrente. Com um direto «Tu, para mim, aqui não és nada», a ex-concorrente expõe a fratura na relação entre os dois, num momento que agita o ambiente e realça as tensões na reta final do jogo.

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