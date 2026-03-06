Diana Dora chora em desespero após a grave discussão com Liliana

No secret Story 10, vive-se uma tarde muito tensa entre Diana Dora e Liliana. As duas protagonizaram a maior discussão deste reality show. Após esse momento - que poderá ver em exclusivo no Especial desta noite - Diana Dora chora em desespero.

A concorrente diz que não gostou que Liliana a tenha chamado de «peixeira». Veja o vídeo.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

