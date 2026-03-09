No Secret Story 10, Diana Dona conversa com Jéssica e Luzia sobre os últimos acontecimentos com Liliana e critica a postura da colega de estar a alimentar os conflitos de ambas, quando ela já pediu desculpa e encerrou o assunto.
Diana Dora desiludida com postura de Liliana: «Para quê alimentar?»
- Secret Story
- Ontem às 22:56
