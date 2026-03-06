Diana Dora: «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»

No Secret Story, Diana Dora continua a afirmar não ser «uma planta», apesar de ter sido a mais votada pelo público do programa. A concorrente insiste que não anda a provocar situações só para aparecer. «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»
