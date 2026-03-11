Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

No «Dois às 10», recordamos alguns momentos de Diana Dora no Secret Story. A ex-concorrente dá a sua opinião sobre alguns concorrentes.

  • Hoje às 11:33
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
19:52
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
19:49
Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir»
19:42
Luzia dá apoio a Norberto por achar que o concorrente é irmão de Diana Dora: «Vocês fazem-me muito lembrar...»
19:36
Sara fica cabisbaixa e isola-se do grupo. O motivo está relacionado com Hugo
19:35
Posicionamento de Eva é posto em causa e cria mau estar na relação com Diogo
19:29
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
Hoje às 15:44
Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes
Há 1h e 19min
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»
Hoje às 15:16
Mais um botão dos segredos! Casa virada do avesso após Hélder carregar em teoria bombástica
Há 2h e 40min
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Há 1h e 22min
Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Há 1h e 57min
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Há 2h e 55min
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Há 3h e 37min
«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10

Hoje às 16:09
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Ontem às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Ontem às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

5 mar, 22:27
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Há 1h e 22min
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Há 3h e 37min
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Hoje às 12:30
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Hoje às 10:14
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

Ontem às 18:49
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Ontem às 18:14
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

Ontem às 18:04
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
02:47

Ontem às 17:57
Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Há 53 min
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Hoje às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Hoje às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Ontem às 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Ontem às 18:51
