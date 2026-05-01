No Dois às 10, conversamos com Diana Dora, a segunda concorrente expulsa do Desafio Final. A ex-concorrente recorda um dos assuntos que deu discussão dentro da casa.
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Diana Dora sobre palavras de João Ricardo em relação à sua profissão: «Senti-me gozada»
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