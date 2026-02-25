Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação

No Secret Story 10, no alpendre, muito satisfeita, a Jéssica deita-se, liga o secador e dorme uma sesta. Ao mesmo tempo na sala, a Adriana dinamiza um desfile. Ao ouvir uma faixa da Voz, a Jéssica acorda bastante sobressaltada, deixando o Diogo e o Norberto chocados com o que acabam de ver. Momentos mais tarde, a concorrente continua a dormir no alpendre ao lado do secador e, pouco depois, a Diana decide desligá-lo e levá-lo consigo. A Jéssica acorda no segundo seguinte e fica bastante desanimada já que estava a dormir tão bem. Ainda deitada no chão, comenta sozinha que só queria descansar já que à noite tem 5 tratores a ressonar. No confessionário, a Jéssica elogia o tipo de secador da Voz já que faz o ruído perfeito para a embalar.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

