No Secret Story 10, Ariana continua em missão secreta. A concorrente teve de azucrinar a cabeça aos colegas e a Voz propôs que fizesse o «momento Titanic» com Ana... mas algo acaba mal e o momento torna-ser hilariant. Veja tudo
Digno de meme! Ariana e Ana recriam «momento Titanic»... mas algo corre mal
- Secret Story
- Há 3h e 45min
Últimos vídeos
01:03
Digno de meme! Ariana e Ana recriam «momento Titanic»... mas algo corre mal
Há 3h e 45min
02:06
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
Há 34 min
05:50
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
Há 37 min
03:43
Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir»
Há 44 min
03:49
Luzia dá apoio a Norberto por achar que o concorrente é irmão de Diana Dora: «Vocês fazem-me muito lembrar...»
Há 50 min
03:49
Sara fica cabisbaixa e isola-se do grupo. O motivo está relacionado com Hugo
Há 51 min
03:19
Posicionamento de Eva é posto em causa e cria mau estar na relação com Diogo
Há 57 min
04:46
Liliana exalta-se e acusa o grupo dos fortes de atuarem em «matilha»
Há 1h e 3min
03:47
Catarina furiosa com os seus aliados: «Não estou para aturar estes...»
Há 1h e 10min
03:52
Hélder e Sara entram em despique por causa da divisão de grupos: «Uma maçã podre apodrece as outras»
Há 1h e 16min
00:55
Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes
Há 1h e 21min
03:07
Mais um botão dos segredos! Casa virada do avesso após Hélder carregar em teoria bombástica
Há 2h e 42min
01:01
Catarina declara-se a Norberto e recebe proposta escaldante: «Vamos para baixo dos lençóis...»
Há 2h e 47min
04:37
Só visto! Missão secreta de Ariana deixa Jéssica em choque total: e a cara que faz é imperdível
Há 3h e 54min
01:40
Catarina vai carregar em segredo: «Há dois Guardiões da Voz»
Hoje às 16:10
02:13
Soam os alarmes! Concorrente carrega no botão e deixa a casa a tremer
Hoje às 15:44