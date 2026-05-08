Digno de meme! Marisa Susana madruga para tentar descobrir o segredo da semana: mas os planos saem furados

No Desafio Final, Marisa Susana acorda e deita-se debaixo da mesa da Sala, virada para a frente da porta giratória com o intuito de ser a primeira a ver a pista. Todavia, adormece. A porta abre e fecha e, Marisa não acorda. Quem acorda para ver a pista é Ana e Daniela, porém, já não chegam a tempo, mas deparam-se com Marisa deitada debaixo da mesa. Assim que entram no quarto, Marisa levanta-se e espreita pela frincha da porta giratória e constata que já não está lá nada para ver…

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