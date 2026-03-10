Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

No Secret Story 10, A Jéssica promove um jogo em que a ideia é alguém verbalizar uma verdade sobre outra pessoa e esperar que a mesma «enfie a carapuça». A Luzia atira «pelo menos, ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo” e remete para o Hugo, que diz «pelo menos não vou para a cama cochichar sobre os outros», frase que ninguém assume, mas em confessionário, o Hugo diz ser para a Liliana. O Norberto diz «pelo menos eu não jogo baixo» e a Sara diz que esta serve à Liliana ao criticar quem «jura pelos filhos» e o caos instala-se. O Ricardo João diz que a Liliana aproveitou para se vitimizar e queixa-se que ele sim, foi «atacado pelas hienas». O João acusa-o de falta de frontalidade por nunca dizer os nomes das pessoas e o Ricardo apenas responde que não sabe o nome de alguns concorrentes.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05

Diogo – 761 20 20 06

Liliana – 761 20 20 12

Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

