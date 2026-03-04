No Secret Story 10, Sara propôs um desfile divertido na casa, em que os homens se vestiam de mulheres e as mulheres de homens. Tiago recusou-se imediatamente a fazer a dinâmica e Luzia ficou preocupada com o facto de Pedro esconder o segredo «mudei de sexo» e poder não se sentir confortável. Mas o concorrente dá uma resposta que deixa todos a aplaudir.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas
- Secret Story
- Hoje às 00:13
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:16
Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas
Hoje às 00:13
01:12
A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador
Há 34 min
03:48
Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima
Há 58 min
03:20
Sara ataca Eva forte e feio: «A mim enjoa-me, acho-te desinteressante»
Hoje às 01:33
04:20
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
Hoje às 01:20
02:32
Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»
Hoje às 00:45
01:24
Sara sente-se «descartada» por Diogo e lança farpa: «Há muita gente para me aquecer os pés»
Hoje às 00:30
00:52
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Hoje às 00:20
03:13
Tiago considera que Ariana é «fraca» e a discussão instala-se: «Tanta paz vinda de ti!»
Hoje às 00:10
01:19
Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso
Ontem às 23:45
01:39
«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos
Ontem às 23:37
01:53
Investida? Ariana faz provocação a Diogo: «Estás com medo?»
Ontem às 23:16
01:33
João e Eva estão cada vez mais próximos e rumores adensam-se: «Acham que somos namorados»
Ontem às 23:02
02:08
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
Ontem às 22:52
03:25
Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega
Ontem às 22:38
02:46
Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»
Ontem às 22:25