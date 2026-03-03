Dinâmica de Sara gera polémica na Casa: desfile deixa colegas em alerta

No Secret Story 10, da TVI, uma proposta de dinâmica apresentada por Sara enquanto Guia da Casa gerou desconforto, recusas e debate entre os concorrentes, expondo diferentes posições sobre a atividade.

Enquanto Guia da Semana, Sara sugeriu que os rapazes vestissem as mulheres e vice-versa, promovendo uma troca de papéis através de roupas associadas ao género oposto. A ideia dividiu opiniões e gerou reações imediatas.

Tiago mostrou-se desconfortável com a proposta e decidiu recusar participar na dinâmica. A posição do concorrente foi clara desde o início, afastando-se da atividade proposta.

Sara sugeriu ainda que Ariana fizesse dupla com Diogo, mas este respondeu de imediato que não aceitaria, justificando que já tinha falado com Eva e que iriam formar par. Em confessionário, Eva explicou que essa combinação não tinha sido previamente acordada, mas compreende que Diogo tenha dito aquilo para evitar que Ariana interprete sinais de maior proximidade.

Durante a conversa em grupo, Luzia e Jéssica alertaram para a possibilidade de Pedro se sentir desconfortável com a troca de vestuário. No entanto, o concorrente garantiu que se sente tranquilo com a situação e disposto a participar.

Após a reunião, o grupo comentou a recusa de Tiago em integrar o desfile. Liliana considerou que o concorrente se está a excluir da dinâmica. Já Sara foi taxativa ao afirmar que, caso Tiago mude de opinião, já não terá lugar na atividade, uma vez que não existe par disponível para ele naquele momento.

A proposta da Guia voltou assim a dividir a Casa e a expor diferentes sensibilidades dentro do grupo.