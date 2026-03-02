Dinâmica expõe tensões: Ana mostra desilusão, Ariana posiciona-se e Tiago volta a ser alvo

A dinâmica Casa Manda voltou a colocar os concorrentes frente a frente na Casa do Secret Story 10, num momento em que escolhas, nomeações e desentendimentos foram discutidos de forma direta.

No arranque da dinâmica, os concorrentes foram confrontados com a questão “quem mudou mais desde que entrou na Casa?”. As respostas rapidamente trouxeram novos momentos de tensão.

Ana manifestou surpresa com a nomeação feita por Ariana, afirmando não perceber a decisão e confessando ter ficado desiludida, por acreditar que existia proximidade e uma relação de confiança entre ambas. As palavras revelaram um sentimento de frustração perante a escolha da colega.

Já Ariana optou por sentar-se ao lado de Tiago, justificando a decisão com o facto de ser a pessoa com quem sente maior incompatibilidade e que, segundo a sua perspetiva, menos suporta dentro do grupo.

Também Diogo acabou por referir o nome de Tiago durante a dinâmica, ao retirar a frase associada a “oferece proteção a alguém que aches que não confia em ti”, numa referência à nomeação que recebeu. O concorrente deixou claro que não gostou da decisão e reforçou que, da sua parte, considera existir confiança suficiente para que tal escolha não tivesse ocorrido.

Entre explicações e justificações, a dinâmica voltou a expor fragilidades nas relações e a evidenciar as divisões que marcam o jogo nesta fase da competição.