Diogo abre o jogo com Eva e admite (quase) tudo o que fez na cama com Ariana. Estas são as imagens completas

No Secret Story 10, Ariana acaba por abandonar o jardim e é nesse momento que Eva consegue, finalmente, abraçar Diogo. Durante a conversa, questiona-o diretamente sobre o afastamento da concorrente, mas Diogo admite que não está a conseguir manter distância e que nunca pensou desenvolver um carinho especial por Ariana. Em lágrimas, assume que passou dos limites e mostra-se profundamente arrependido. Sem rodeios, Eva pergunta se há algo que precise de saber, levando Diogo a confessar que beijou Ariana. Apesar do impacto da revelação, os dois acabam por terminar a conversa abraçados, num momento carregado de emoção e tensão.