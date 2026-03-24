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Diogo acorda ao lado de Eva. Mas há um detalhe que lembra as noites com Ariana

No Secret Story 10, Diogo acorda ao lado de Eva, mas exatamente da mesma forma que acordava com Ariana. Sem se ver qualquer parte do corpo dos dois.

A noite de ontem na casa do Secret Story 10 ficou marcada por uma das maiores reviravoltas da edição. O segredo de Eva foi finalmente revelado em direto e o impacto foi imediato: choque total na casa, lágrimas e uma reação devastadora de Ariana.

Foi Jéssica quem acertou em cheio e descobriu a verdade: Eva namora há cinco anos com um concorrente da casa. A revelação caiu como uma verdadeira bomba e deixou todos em choque, sobretudo Ariana.

Visivelmente abalada, a concorrente não conseguiu esconder as emoções e saiu imediatamente da sala em lágrimas, direta para o confessionário. Mais tarde, não escondeu a revolta e o sentimento de traição: chamou Eva e Diogo de “dois falsos” e admitiu que não estava nada à espera do que aconteceu.

Em conversa com Cristina Ferreira, Ariana confessou que nunca suspeitou da verdade, apesar da proximidade com Diogo.

Enquanto isso, na sala, Eva e Diogo tentaram justificar a estratégia. A concorrente explicou que foi uma decisão tomada pelos dois desde o início e garantiu que sabiam que teriam de lidar com as consequências.

Dentro da casa, o ambiente era de choque total. Vários concorrentes reagiram com emoção e muitos acabaram em lágrimas, sobretudo pela forma como Ariana foi apanhada no meio da situação. Jéssica, que desvendou o segredo, também não conteve as emoções, enquanto Sara mostrou-se bastante crítica e garantiu que “não vale tudo”.

Já Diogo tentou justificar-se, dizendo que fez tudo para proteger o segredo de Eva e que nunca esteve confuso em relação a Ariana, garantindo que continua fiel à namorada.

Ainda no confessionário, Ariana voltou a mostrar-se completamente destruída e deixou clara a decisão: aquelas pessoas já não significam nada para si. Entre lágrimas, acusações e um ambiente carregado de tensão, a casa mais vigiada do país viveu um momento que promete marcar esta edição e cujas consequências ainda estão longe de terminar.

O novo leque de nomeados está revelado e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Faça-o através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ARIANA – 761 20 20 02

EVA – 761 20 20 07

JOÃO – 761 20 20 11

LILIANA – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

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