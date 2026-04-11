Diogo admite: «A Eva acaba por ser a pessoa mais importante que eu tenho aqui dentro». E esta foi a reação de Ariana

No Secret Story 10, Diogo abriu o coração e não deixou margem para interpretações. Em conversa direta com Ariana, o concorrente assumiu o que muitos já suspeitavam sobre a sua ligação a Eva: «A Eva acaba por ser a pessoa mais importante que eu tenho aqui dentro.»

Uma declaração que, dita a qualquer pessoa, já seria polémica, mas dita diretamente à sua amiga especial, ganhou outro peso. A reação de Ariana foi impossível de esconder e deu que falar.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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