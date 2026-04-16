Diogo admite continua a jogar: «sou um estratega»

No Secret Story, os concorrentes são desafiados a fazerem uma «ementa diferente» com os melhores ingredientes do jogo. Diogo admite perante todos que continua a jogar e diz que a receita para vencer é chegar à final. O concorrente frisa que «é um estratega».
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18