Diogo admite continua a jogar: «sou um estratega»

No Secret Story, os concorrentes são desafiados a fazerem uma «ementa diferente» com os melhores ingredientes do jogo. Diogo admite perante todos que continua a jogar e diz que a receita para vencer é chegar à final. O concorrente frisa que «é um estratega».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18