Durante o Especial do Secret Story – Desafio Final, assistimos ao momento em que foi decidido qual o primeiro concorrente expulso. Diogo Afonso foi eliminado e esta foi a reação da Casa.
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Diogo Afonso foi expulso do Secret Story mas o destaque vai para a reação de Juliana
- Há 1h e 58min
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