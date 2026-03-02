Diogo assume-se «magoado» com Tiago: «Achei que estávamos a tentar ter mais conexão»

No Secret Story 10, os concorrentes começaram o dia com a dinâmica «A Casa Manda». Todos tiraram ordens de uma caixa e tiveram de as cumprir. Durante a dinâmica, Diogo assume-se magoado com Tiago. Saiba os motivos.



A gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Ricky. A mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas à frente de todos depois de perceber que o marido não voltaria para a casa.

Ainda durante a gala, pela primeira vez, João foi confrontado no confessionário com a relação que teve com Catarina, que pensava não ser do conhecimento de ninguém. Assistiu ao casting da Catarina e negou todas as acusações feitas pela concorrente.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!