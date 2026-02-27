Diogo chora ao falar da família e Ricardo João também não fica indiferente: «Ganhei-te mais respeito»

No Secret Story 10, Diogo desabafa com Ricardo João sobre a sua família e como ser filho de pais separados o afetou na adolescência. Ricardo João mostra-se surpreendido com a história do colega e garante que ganhou ainda mais respeito por ele. Diogo chora e agradece ao colega pelas suas palavras, que também se emociona.
